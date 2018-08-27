» تمييز ضد المحجاب بالساحل الشمالي.. هذا ما حدث

كشفت سيدة محجبة تدعى جيرمين هشام مشكلة حدثت معها في Tijuana Beach & Lounge بالساحل الشمالي بسبب التمييز العنصري.
وشاركت جيرمين مشكلتها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث كتبت: “أنا روحت النهاردة مع ناس ودفعنا 200 جنيه تذكرة لكل واحد. وأنا الوحيدة المحجبة، لبسة بلوزة قطن بكم وبنطلون قماش ومعايا واحدة لبسة بودي قطن كات وشورت قماش”.
تابعت جيرمين موضحة أن الأمن سمح للفتاة الأخرى بالدخول ولم يسمح لها واستطردت قائلة: “مدخلنيش بحجة ان لازم نبقى لبسين لبس بحر! ده غير قلة ذوق المسئولين هناك”.