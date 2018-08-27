  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
سامح شكري وزير الخارجية

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

صلاح

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

محمد أنور السادات

«السادات» يدعو مجددًا.. هل يجلس «السيسي» مع المعارضة؟

شاهد.. لحظة سحل مجند شرطة على يد أفراد ألتراس أهلاوى

حفلة جنس جماعي خلف مسجد والأهالي يسحلون المشاركين

السادات وعبدالناصر

بالأسماء.. تعرف على «الرموز التاريخية» التي لايجوز إهانتها

صلاح

«صلاح» يهاجم اتحاد الكرة: «اللي بيحصل مش طبيعي»

أرشيفية

هل توقف إثيوبيا العمل في سد النهضة؟

متطرفين

ماذا تفعل جماعة صهيونية متطرفة على حدود مصر؟

ترامب

عزل «ترامب».. زلزال مرتقب يعصف بالشرق الأوسط

"الخارجية" تكشف:

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

آخر الأخبار

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"البرادعي": اليوم فقط أدركت هذا الأمر الهام

#

معلومة خطيرة عن آلات الدفع الجديدة المنتشرة

#

وزير سابق يكشف معلومة خطيرة عن أسعار العقارات

#

الكشف عن معلومة هامة بشأن سفر الفنانين لروسيا

أعلنت القاهرة، الأحد، عدم وجود صلة بين زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى أديس أبابا، المقررة الإثنين، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد "النهضة" المثير للخلاف بين البلدين.
ويتوجه كل من شكري ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الاثنين، إلى أديس أبابا، لبحث أمور عدة، بينها متابعة التطورات الخاصة بمفاوضات سد "النهضة"، بحسب ما أعلنته السلطات المصرية.
وجاء الإعلان عن الزيارة بعد يوم من إقرار أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا أمس، بتأخر أعمال بناء سد "النهضة"، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات متلفزة، أنه لا صلة بين زيارة شكري والتصريحات الإثيوبية الأخيرة.
وأضاف أبو زيد أن الزيارة "تهدف إلى الدفع بمسار المفاوضات الخاصة بالسد، ولن تقتصر على مناقشة هذا الملف".
وتابع: "الزيارة مقررة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وهدفها التأكد من وجود دعم سياسي كامل للعملية التفاوضية (بشأن بناء السد)".
ومضى قائلا: "نسير في الطريق الصحيح، وندرك أهمية عامل الوقت وضرورة التوصل إلى اتفاق كامل وشامل حول سد النهضة في أقرب وقت".
وحول العملية التفاوضية، قال: "لم تنته ولم تسفر عن نتيجة حتى الآن".
وأوضح أن "المسار الرسمي الخاص بالدراسات (الخاصة بالسد) ما زال يواجه تعثرًا؛ بسبب بعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد، والخلافات حول بعض النقاط الفنية".
وعزا ذلك إلى "تعقيدات بالموضوعات المطروحة والمحادثات العلمية بخصوص قواعد ملء السد وتشغيله".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66 بالمئة حتى الآن من مراحل بناء السد، الذي بدأته في 2011.
وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
وتجري كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» تمييز ضد المحجاب بالساحل الشمالي.. هذا ما حدث
» إغتصاب جديد يلاحق فنان مغربي شهير
» "المسلماني": إدلب أصبحت حديث العالم لهذا السبب
» دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش
» بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»
» اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر
» تقرير إسرائيلي: هذا ما فعله الربيع العربي بمصر ودول المنطقة
» تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار
» «الأرصاد»: سقوط أمطار غدًا
» مقتل أحد مطلقي النار بولاية فلوريدا الأمريكية
» مقتل وإصابة 15 فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل