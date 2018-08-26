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مصر تعلن استئناف فتح معبر رفح اعتبارا من الإثنين

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المصريون ووكالات

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أعلنت مصر، الأحد، استئناف فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اعتبارا من الإثنين، وخصصت 5 أيام لعودة الحجاج الفلسطينيين.
وأفاد التلفزيون المصري الحكومي بأنه سيتم فتح المعبر للحجاج يومي 27 و31 أغسطس/ آب الجاري، وأيام 1 و2 و3 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تستمر حركة الوصول من غزة إلى مصر.
وسيكون المعبر مغلقا في أيام 28 و29 و30 من الشهر الجاري، دون ذكر السبب.
ولفت التلفزيون إلى أن حركة السفر من مصر إلى قطاع غزة "تقتصر على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط"، خلال الأيام الخمسة.
وسيستأنف العمل على المعبر بصورة طبيعية بداية من يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، حسب المصدر ذاته.
والسبت، أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية (حكومية)، استئناف فتح المعبر، اعتبارا من الأحد، بعد إغلاقه منذ الإثنين الماضي بمناسبة عطلة عيد الأضحى. قبل أن يفيد التليفزيون المصري بأن افتتاح المعبر سيكون اعتبارا من الإثنين.
ويربط معبر رفح قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر فتحه لفترة غير محددة منذ مايو/أيار الماضي.

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