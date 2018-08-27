  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:15 ص
بحث متقدم
طفلي الدقهلية

محامي والد طفلي "ميت سلسيل" يفجر مفاجأة جديدة

سامح شكري وزير الخارجية

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

صلاح

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

محمد أنور السادات

«السادات» يدعو مجددًا.. هل يجلس «السيسي» مع المعارضة؟

شاهد.. لحظة سحل مجند شرطة على يد أفراد ألتراس أهلاوى

حفلة جنس جماعي خلف مسجد والأهالي يسحلون المشاركين

السادات وعبدالناصر

بالأسماء.. تعرف على «الرموز التاريخية» التي لايجوز إهانتها

صلاح

«صلاح» يهاجم اتحاد الكرة: «اللي بيحصل مش طبيعي»

أرشيفية

هل توقف إثيوبيا العمل في سد النهضة؟

متطرفين

ماذا تفعل جماعة صهيونية متطرفة على حدود مصر؟

البابا فرانسيس يعتذر عن "جرائم" الكنيسة في أيرلندا

عرب وعالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار

#

انطلاق أول مؤتمر عالمي لشباب الكنيسة القبطية

#

«بابا الفاتيكان» يقر بالفضائح الجنسية: مصدر خزي للكنيسة

#

حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية

اعتذر بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الاحد، عن "جرائم" الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا على مدى سنوات.
وقال البابا فرانسيس إن مسؤولي الكنيسة لم يستجبوا بتعاطف وبصوة منتظمة، للعديد من الانتهاكات التي عانى منها الأطفال والنساء على مر السنين.
وقاطع فرنسيس تصفيق الحضور، عندما قرأ الاعتذار بصوت عال في بداية قداس بمتنزه "فونيكس بارك" في دبلن، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وعلى بعد مئات الكيلومترات، سار متظاهرون في بلدة "توام" الأيرلندية، وقاموا بقراءة أسماء ما يقدر بنحو 800 رضيع وطفل ماتوا في دور أيتام تديرها الكنيسة الكاثوليكية، معظمهم خلال فترة الخمسينيات.
وقال البابا فرانسيس، الذي يقوم بزيارة لأيرلندا بدأت السبت وتستمر يومين، لمئات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا للقداس، إنه التقى، أمس السبت، مع ضحايا جميع أنواع الانتهاكات الجنسية والعمل، فضلًا عن الأطفال الذين انتزعوا من أمهاتهم غير المتزوجات وعُرضوا للتبني قسرًا.
وردًا على مناشدة من المتبنيين، أكد البابا على أمهاتهم البيولوجيين المسنات أنه ليس من الخطيئة البحث عن الأطفال الضالين الذين فقدوهن، بعد إبلاغهن طيلة لعقود أنها كذلك.
وأضاف: "فليبقي الرب على هذه الحالة من الخزي وتأنيب الضمير ويعطينا القوة حتى لا يحدث هذا مجددا أبدا، وأن تكون هناك عدالة".
ويعيش في أيرلندا آلاف الأشخاص من المتبنين الراشدين الآن الذين تم أخذهم عند الولادة من أمهاتهم "الساقطات".
وقال كلوديه مالون، وهو أحد المتبنين قسريًا، إن البابا فرانسيس "صُدم" لما قالته له المجموعة التي التقته، "واستمع إلى كل واحد منا باحترام وتعاطف".
وطلب الذين بقوا على قيد الحياة من البابا فرانسيس، أن يتحدث يوم الأحد، ليُعلم جميع الأمهات بأن من حقهن العثور على أطفالهن في وقت لاحق من الحياة.
وهيمنت فضيحة الإساءات على اليوم الأول لفرانسيس في إيرلندا، وكذلك تاريخ البلاد المفعم بالفظائع التبي ارتكبت باسم تطهير العقيدة الكاثوليكية، وتلقى استقبالًا فاترًا في الشوارع، لكن عشرات الآلاف من السكان احتشدوا في ملعب "كروك بارك" في دبلن، مساء السبت، في اجتماع شعبي.
جدير بالذكر، أن فضيحة الانتهاكات أفسدت سمعة الكنيسة في أيرلندا منذ تسعينيات القرن الماضي، ثم انفجرت من جديد بالولايات المتحدة.
ويسعى الذين بقوا على قيد الحياة إلى الحصول على اعتذار من البابا، بالإضافة إلى قرار استخراد رفات الأطفال ليدفنوا بشكل لائق بمراسم كنسية.
وكشفت سلسلة تحقيقات حكومية، بين عامي 2005 و2014، عن إساءة معاملة قاصرين من طرف قساوسة في مناطق مختلفة من أيرلندا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل «ترامب».. زلزال مرتقب يعصف بالشرق الأوسط
» تأجيل استئناف مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
» تعليق ناري لـ"ميركل" على قضية أوزيل.. هذا ما قالته
» تمييز ضد المحجاب بالساحل الشمالي.. هذا ما حدث
» القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة
» "المسلماني": إدلب أصبحت حديث العالم لهذا السبب
» دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش
» بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»
» اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر
» تقرير إسرائيلي: هذا ما فعله الربيع العربي بمصر ودول المنطقة
» تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل