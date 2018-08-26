بريطانيا.. العثور على جثتي صيادين في بحر الشمال

26 أغسطس 2018 - 11:50 م

أعلنت السلطات البريطانية، الأحد، العثور على جثتي صيادين كانا مفقودين في بحر الشمال إثر غرق قارب صيد، السبت.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن السلطات البريطانية القول إن مروحية تابعة لحرس السواحل رصدت الجثتين، قرب بقايا القارب الغارق، على بعد نحو 25 ميلًا، على الساحل الشرقي لإنجلترا.



ولم تحدد السلطات البريطانية جنسيتي الصيادين.



وكان 3 صيادين آخرين، على متن القارب نفسه، نجوا من الغرق بعد ارتداء سترات نجاة والسباحة لمدة 4 ساعات، قبل أن تعثر عليهم سفينة للإنقاذ.

