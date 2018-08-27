» تعليق ناري لـ"ميركل" على قضية أوزيل.. هذا ما قالته

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، إن طريقة الجدل في قضية اعتزال مسعود أوزيل اللعب دوليا مع منتخب بلادها "لم ترق" لها.
جاء ذلك في تصريحات لها مع القناة الأولى الألمانية (ARD)، تطرقت فيها إلى اعتزال أوزيل اللعب في يوليو/تموز الماضي، مع المنتخب الألماني لكرة القدم، على خلفيه تعرضه للعنصرية.
وأشارت المستشارة الألمانية إلى صورة التقطها أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (قبل اعتزاله) والتي أثارت جدلا كبيرا لدى أوساط ألمانية، وتعرض من خلالها لهجمات عنصرية.
وأضافت: "قد تكون هناك آراء مختلفة حول ما إذا كانت الصورة صائبة أم خاطئة. لكن طريقة الجدل التي تلت ذلك لم ترق لي جزئيا".
وأوضحت أنه "إذا ما كان أحد المهاجرين يقول أنا لا أعامل بشكل جيد في هذا المجتمع، سواء كان هذا أوزيل أو غيره، فمن الضروري على الأقل أن نأخذ الأمر على محمل الجد".
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، أعلن أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا (الدعاية) اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان، في مايو/أيار الماضي.
يذكر أن أوزيل توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم 2014 في البرازيل. 

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