» تأجيل استئناف مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

27 أغسطس 2018 - 12:50 ص

كشف حسام بدران، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، عن تأجيل استئناف مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.



وقال "بدران" في تغريدة عبر تويتر: " تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة غدا الإثنين لعدة أيام (دون إبداء أي أسباب)".



وأضاف: "موقفنا ثابت في الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011، ومؤمنون بأن كل ما يتعلق بغزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق وطني".



وفي 17 من أغسطس/أب الجاري، أعلنت حركة "حماس" الانتهاء من جولة مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، حول المصالحة الداخلية، والتهدئة مع إسرائيل، اختتمت في القاهرة، على أن يتم استئنافها بعد عيد الأضحى .



ومنذ شهر، تناقش حركة "حماس" مع مصر والأمم المتحدة، مقترحًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.

