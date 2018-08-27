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ريال مدريد ينتزع قمة "الليجا" من برشلونة

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

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انتزع فريق ريال مدريد، الأحد، صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) من الغريم التقليدي برشلونة.
وتغلب ريال مدريد على مضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
بذلك، ارتفع رصيد الريال إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن برشلونة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.
فاجأ جيرونا المنافس بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق بورخا غارسيا، إلا أن الريال أدرك التعادل في الدقيقة 39 عبر سيرخيو راموس من ركلة جزاء.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادلا الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 52 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية للريال نفذها الفرنسي كريم بنزيما في المرمى محرزًا الهدف الثاني.
وبعدها بسبع دقائق، نجح الويلزي غاريث بيل في إحراز الهدف الثالث للملكي، قبل أن يسجل بنزيما الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 80 ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط. 

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