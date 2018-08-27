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جنازة وطنية للسيناتور الأمريكي جون ماكين

عرب وعالم

ماكين
ماكين

المصريون ووكالات

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أعلن منظمو مراسم وداع السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفي السبت عن 81 عاما، أن جثمان بطل الحرب السابق سيشيع، الجمعة، في مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث ستقام له في اليوم التالي جنازة وطنية قبل أن يوارى الثرى، الأحد، في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.
وأوضح المنظّمون أنه قبل نقله إلى العاصمة الفيدرالية سيسجّى الجثمان في مبنى كونغرس ولاية أريزونا في مدينة فينكس، الأربعاء، وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الإنجيلية في نورث فينكس لراحة نفس السيناتور الجمهوري الراحل.
ومن الكنيسة سينقل الجثمان إلى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني لولاية أريزونا في مطار فينكس ليتم نقله جوا إلى واشنطن.
وفي واشنطن سيسجّى الجثمان، الجمعة، تحت قبة الكابيتول حيث ستقام مراسم وداع سيتاح في ختامها للمواطنين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة 6 ساعات.
ويأتي يوم الجنازة الوطنية للراحل، السبت، في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفيدرالية، وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاءه في الكونغرس وكبار الشخصيات الأمريكية والأجنبية، بحسب المنظمين.
ولم يتمّ الكشف حتى الآن عن أسماء الشخصيات التي ستلقي كلمات في كل من هذه المحطات.

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