محامي والد طفلي "ميت سلسيل" يفجر مفاجأة جديدة

27 أغسطس 2018 - 02:00 ص

أكد أحمد جمال، محامي والد طفلي الدقهلية، إنه تم تجديد الحبس لمدة 4 أيام ثم 15 يومًا لوالد الطفلين، معتبرًا أنه تم وضع محمود نظمي والد الطفلين تحت ضغط نفسي وعصبي.



أوضح "جمال"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، إلى أن "محمود" يردد حديث منتظم لا يخرج عنه، وعند سؤاله خارج هذا الإطار لا نجد أي إجابة، مما يؤكد أنه تم املائه بالكلام الذي يقوله، معتبرا أن وجود شفرة موس مع المتهم أثناء التحقيق أمر غريب.

