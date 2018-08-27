محامي والد طفلي "ميت سلسيل" يفجر مفاجأة جديدة

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طفلي الدقهلية
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المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد جمال، محامي والد طفلي الدقهلية، إنه تم تجديد الحبس لمدة 4 أيام ثم 15 يومًا لوالد الطفلين، معتبرًا أنه تم وضع محمود نظمي والد الطفلين تحت ضغط نفسي وعصبي.
أوضح "جمال"، خلال تصريحات تليفزيونية، يوم الأحد، إلى أن "محمود" يردد حديث منتظم لا يخرج عنه، وعند سؤاله خارج هذا الإطار لا نجد أي إجابة، مما يؤكد أنه تم املائه بالكلام الذي يقوله، معتبرا أن وجود شفرة موس مع المتهم أثناء التحقيق أمر غريب.
وتابع : "اللي بيصوره قاله يعمل إيه، وهو اللي أعطاه الشفرة.. في حاجات غامضة في القضية، وعندنا شهود، واعتراف المتهم ليس دليلا على ارتكاب الواقعة".

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