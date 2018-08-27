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مواطن يستغيث بالرئيس: "فاتورة المياه 2349 جنيها أجيب منين"

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فاتورة المياه

علي إسماعيل

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استغاث المواطن حسن إبراهيم من سكان "بطا" مركز بنها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومحافظة القليوبية من ظلم بين تعرض له من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والتي طالبته بدفع مبلغ 2349 جنيهًا لعداد منزله.

وقال إبراهيم، إن فاتورة المياه جاءت مرتفعة بشكل بشع يفوق طاقة وعقل أي مواطن، قائلاً: "ليه ادفع 2349جنيها ليه علشان استهلاك210 أمتار يبقي المتر بكام؟.

وأكد حسن أنه توجه للمسئولين في  شبكه المياه،  لبيان سبب أسعار الفواتير فردت عليه الموظفة: "أنت عليك 420 مترا متأخرات غير الاستهلاك "قلت لها أنا بدفع كل شهر دون تأخير وأطلعت علي كل الإيصالات منذ سنه ماضية ولا يوجد عليا متأخرات يبقي التراكم ده كله منين؟ وأنا ذنبي أيه؟ وأجيب منين؟ ولسه العداد في تراكم  360مترا كمان أعمل أيه؟ ردت عليا وقالت مالناش دعوة روح للمديرة.

وأضاف إبراهيم: "ورغم ذلك لم أمانع وطلبت منها أن يحتسبوا قيمة المتأخرات على نفس الشريحة القديمة حيث إن هذا الاستهلاك قبل رفع قيمة متر المياه، فكان ردها: "روح للمديرة كلمها"، وبالفعل توجهت للمديرة فما كان ردها لي بعد أن عرضت عليها المشكلة "هو كده ولو مش عاجبك روح المركز اشتكي".

وطالب إبراهيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتحرك ورفع الظلم الذي تعرض له قائلا: "أروح لمين يجيب لي حقي يا سيادة الرئيس ونجيب منين وهذا ليس ذنبي وهذه أخطاء قارئي العداد لأنهم لا يتحرون الدقة في كتابة فواتير المياه وكتابتها جزافا وقراءة العداد لا تتم بشكل دوري أو بمعني أدق لا تتم على الإطلاق حتى ندخل في الشريحة الأعلى".

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