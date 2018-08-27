مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة عن الأزمة بين النجم محمد صلاح وإدارة الاتحاد ، مؤكدًا أن رامي عباس - وكيل صلاح- هدد بعدم مشاركة نجم ليفربول في اللقاء المقرر بين مصر والنيجر .
وأضاف: "فوجئنا بخطاب رسمي من رامي عباس يؤكد لنا أنه يمكن ألا ينضم صلاح للمباراة النيجر بسبب تأخر خطاب استدعاءه 4 أيام " حسب "في الجول".
وأضاف: "نملك ردًا من ليفربول يبلغنا فيه موافقته على انضمام صلاح رغم التأخير نظرًا لمرور المنتخب بظروف معينة أبرزها عدم وجود مدير فني".
وأردف: "أتعجب مما يفعله وكيل صلاح فهو يشوه صورته بسبب أمور مالية" حسب تعبيره.
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