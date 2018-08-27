  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:09 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

الكشف عن السبب الحقيقي لانفعال صلاح على اتحاد الكرة

الطفل الضحية

زوج السيدة التي رمت طفليها في البحر: معجزة إلهية أنقذت طفلي

الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

أغرب تعليق من "الإبراشي" على فيديو اعترافات قاتل نجليه

محمد صلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

طفلي الدقهلية

محامي والد طفلي "ميت سلسيل" يفجر مفاجأة جديدة

سامح شكري وزير الخارجية

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

صلاح

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

محمد أنور السادات

«السادات» يدعو مجددًا.. هل يجلس «السيسي» مع المعارضة؟

شاهد.. لحظة سحل مجند شرطة على يد أفراد ألتراس أهلاوى

حفلة جنس جماعي خلف مسجد والأهالي يسحلون المشاركين

أغرب تعليق من "الإبراشي" على فيديو اعترافات قاتل نجليه

آخر الأخبار

الطفلان ريان ومحمد وأبوهما
الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

#

بالفيديو.. أغرب بناء قد ترونه في حياتكم

#

شاهد.. لقطات مخيفة للعاصفة القادمة على مصر

#

تعليق صادم من مدير مدرسة على سقوط طالبة من النافذة

ميت سلسيل

قاتل نجليه

أكد الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - أن كثير من الناس أصيبوا بحالة من عدم التصديق بعد رؤيتهم لفيديو اعترافات محمود نظمي بقتل نجليه ريان ومحمد في "ميت سلسيل".

وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على فضائية "دريم" : "طبعا من حق الناس إن هي متصدقش لكن مش معنى إنك متصدقش إنه مرتكبش هذه الجريمة .. طبيعي إن احنا نصاب بحالة من عدم التصديق أول ما حد يقولك إن فيه أب أخذ الطفلين وألقى بهما .. الأولاني أنت يلا على الجنة .. والثاني أنت يلا على الجنة وبالتالي هناك حالة من عدم التصديق لكن هذا لا ينفي وقوع الجريمة .. نسيب دة بقى للمحاكمة ".

الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل «ترامب».. زلزال مرتقب يعصف بالشرق الأوسط
» تأجيل استئناف مباحثات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة
» تعليق ناري لـ"ميركل" على قضية أوزيل.. هذا ما قالته
» تمييز ضد المحجاب بالساحل الشمالي.. هذا ما حدث
» القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة
» "المسلماني": إدلب أصبحت حديث العالم لهذا السبب
» دعوات لإعدامه.. هذه عقوبة القاتل المتحرش
» بالصورة.. قاتل أطفاله في العيد «إخوان»
» اقتراح بنقل المهاجرين غير الشرعيين لمصر
» تقرير إسرائيلي: هذا ما فعله الربيع العربي بمصر ودول المنطقة
» تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل