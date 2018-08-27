أغرب تعليق من "الإبراشي" على فيديو اعترافات قاتل نجليه

27 أغسطس 2018 - 06:37 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - أن كثير من الناس أصيبوا بحالة من عدم التصديق بعد رؤيتهم لفيديو اعترافات محمود نظمي بقتل نجليه ريان ومحمد في "ميت سلسيل".



وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على فضائية "دريم" : "طبعا من حق الناس إن هي متصدقش لكن مش معنى إنك متصدقش إنه مرتكبش هذه الجريمة .. طبيعي إن احنا نصاب بحالة من عدم التصديق أول ما حد يقولك إن فيه أب أخذ الطفلين وألقى بهما .. الأولاني أنت يلا على الجنة .. والثاني أنت يلا على الجنة وبالتالي هناك حالة من عدم التصديق لكن هذا لا ينفي وقوع الجريمة .. نسيب دة بقى للمحاكمة ".



الفيديو:



