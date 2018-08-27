زوج السيدة التي رمت طفليها في البحر: معجزة إلهية أنقذت طفلي

27 أغسطس 2018 - 07:35 ص

كشف رجب ضاحي - زوج السيدة التي ألقت طفليها في النهر بالمنيا - عن معجزة إلهية أنقذت نجله الأصغر من الموت غرقًا.



وقال "ضاحي" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" : "في البداية ظننت أن زوجتي غرقت مع أطفالي لكن بعض أهالي البلد قالوا إنهم رأوها ببعض الأماكن أثناء بعد وقوع الحادث مما يرجح أنها لم تغرق ".



وأضاف: "نجلي الأصغر الذي بلغ من العمر 4 شهور نجا من الغرق بمعجزة ، لقد ظل يعوم مسافة 100 متر في النيل ، حتى أنقذه أحد جيراني ، ولم يبتل الطفل بنقطة مياه واحدة ، أما شقيقه الأكبر البالغ من العمر 4 سنوات فقد توفي للأسف".



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