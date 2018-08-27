فنانة شابة تكشف حقيقة تورطها في "فضيحة الإعلان"

27 أغسطس 2018 - 08:17 ص

كشفت الفنانة الشابة سارة الشامي حقيقة تورطها في كشف تلاعب إحدى شركات الهواتف بعملائها عن طريق إقناعهم بجودة كاميرا الهاتف المطروح للبيع خلافا للحقيقة .



وقالت "سارة" التي قامت ببطولة الإعلان في بيان عبر حسابها بـ"فيس بوك" : ""بخصوص الصوره بتاعة الإعلان واللي عملت ضجة في جميع صفحات السوشيال ميديا منها العربية والأجنبية، أحب أوضح حاجة واحدة إن أنا شخص بروفيشنال وملتزمة بالاتفاق وكيفية عرض الإعلان حسب مايطلب مني والكلام إن أنا ضريت المنتج ده خالي من الصحة".



وبدأت الفضيحة بعد قيام سارة بتصوير إعلان عن هاتف جديد رفقة الفنان أحمد مجدي ، وكانت الدعاية ترتكز على مدى قوة الكاميرا ، إلا أن "سارة" قامت بنشر صورتين من كواليس الإعلان ، إحداهما توضح أن الصورة التي ظهرت في الإعلان ليست بكاميرا الموبايل المعلن عنه وإنما بكاميرا أكثر احترافية ودقة وجودة مما ضرب الدعاية في مقتل.

