  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:11 ص
بحث متقدم
ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

الطفل الضحية

زوج السيدة التي رمت طفليها في البحر: معجزة إلهية أنقذت طفلي

الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

أغرب تعليق من "الإبراشي" على فيديو اعترافات قاتل نجليه

محمد صلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

طفلي الدقهلية

محامي والد طفلي "ميت سلسيل" يفجر مفاجأة جديدة

سامح شكري وزير الخارجية

معلومة هامة بشأن زيارة "شكري" لإثيوبيا

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

صلاح

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

فنانة شابة تكشف حقيقة تورطها في "فضيحة الإعلان"

الصفحة الأخيرة

سارة الشامي في الإعلان
سارة الشامي في الإعلان

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

3 ملفات في انتظار المحافظين الجدد

#

حكومة كولومبيا الجديدة تتراجع عن الاعتراف بفلسطين

#

«أجيري» يرد على اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات

#

"ياسر جلال" يكشف مفاجأة عن إعلانه برمضان

سارة الشامي

كشفت الفنانة الشابة سارة الشامي حقيقة تورطها في كشف تلاعب إحدى شركات الهواتف بعملائها عن طريق إقناعهم بجودة كاميرا الهاتف المطروح للبيع خلافا للحقيقة .

وقالت "سارة" التي قامت ببطولة الإعلان في بيان عبر حسابها بـ"فيس بوك" : ""بخصوص الصوره بتاعة الإعلان واللي عملت ضجة في جميع صفحات السوشيال ميديا منها العربية والأجنبية، أحب أوضح حاجة واحدة إن أنا شخص بروفيشنال وملتزمة بالاتفاق وكيفية عرض الإعلان حسب مايطلب مني والكلام إن أنا ضريت المنتج ده خالي من الصحة".

وبدأت الفضيحة بعد قيام سارة بتصوير إعلان عن هاتف جديد رفقة الفنان أحمد مجدي ، وكانت الدعاية ترتكز على مدى قوة الكاميرا ، إلا أن "سارة" قامت بنشر صورتين من كواليس الإعلان ، إحداهما توضح أن الصورة التي ظهرت في الإعلان ليست بكاميرا الموبايل المعلن عنه وإنما بكاميرا أكثر احترافية ودقة وجودة مما ضرب الدعاية في مقتل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل
» للمرة الأولى.. الكشف عن هوية عروسة نجل الزعيم
» حشرة تصيب 8 ملايين شخص بالقلب والسكتة الدماغية
» "الكذب" يؤدي إلى تدفق الدم فى المخ
» بالفيديو.. كاميرات محطة بنزين تكشف جريمة قتل بشعة
» شاهد .. سيدة تفتح غطاء سيارتها لتفاجأ بشيء مرعب
» جدل بسبب ابتكار حمالات صدر للرجال
» ابتكار "سكر" يسمح لك أن تأكل كما تريد دون زيادة وزنك
» احذر .. جوجل يتتبع خصوصياتك في كل مكان
» سر إصرار سيدات بريطانيا على شراء سائل منوي لرجال دنماركيين

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل