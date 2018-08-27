وكيل صلاح تجاوز بشكل غير مسبوق .. وسنكشف ما قاله

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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محمد صلاح

ابو ريدة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للرد على الهجوم الشديد الذي قاده النجم المصري محمد صلاح ضد قيادات الاتحاد .

وأكد الاتحاد في البيان، أنه لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح، وكل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل صلاح.

وأضاف البيان، أن المخاطبة الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أرسل وكيل صلاح في وقت سابق رسالة على "الإيميل" الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه بأن أي طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد.

ومع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلنت عن عقده اليوم الإثنين، حيث سيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها، والحقيقة أن الخطاب الذي أرسله وكيل اللاعب، استخدم عبارات نراها غير مناسبة يصعب القبول بها لما احتوته من تجاوزات وتعد سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإداري لكرة القدم على مستوى العالم، عندما يطالب وكيل لاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة هو الجهة المنوط بها الكشف عن فحوى هذا الخطاب وما تتضمنه من طلبات، وهو أيضا الجهة الوحيدة الذي يملك تقييم هذه الطلبات بما هو متعارف عليه لائحيا أو عرفيا والرد المناسب عليها حفاظا على وحدة المنتخب الوطني من إحداث أي تمييز بين لاعبيه.

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