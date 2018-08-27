سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

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القلب

حشرة

السكتة الدماغية

جمعية القلب

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 27 أغسطس.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.85 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.77 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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