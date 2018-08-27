شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

27 أغسطس 2018 - 09:09 ص

شن محبو اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول هجومًا حادًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بسبب الأزمة التي كشفها اللاعب عبر حسابه على "تويتر".

وانفعل العديد من المغردين مطالبين برحيل اتحاد الكرة، فيما طلب البعض الآخر منهم بأن يقوموا بحل مشكلة محمد صلاح، وتحدثت بعض الجماهير أن الاتحاد عاجز عن التعامل مع لاعب بقيمة محمد صلاح.

وكان صلاح تحدث خلال تغريدته عن تجاهل اتحاد الكرة لرسائله ورسائل وكيله، وأن الاتحاد لا يسعى لحل مشاكل لاعبيه أو توفير الراحة لهم.

يذكر أنه وقعت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة، بعد وضع صورته على طائرة منتخب مصر مع أحد الرعاة في مجال الاتصالات، المنافسة للراعي الرسمي لصلاح، ما سبب له عديد من المشكلات.

شاهد..











