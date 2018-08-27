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بالفيديو.. كاميرات محطة بنزين تكشف جريمة قتل بشعة

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ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

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كشفت كاميرات مراقبة في إحدى محطات الوقود بالولايات المتحدة الأمريكية عن جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب يدعى هيفو جونزاليس ضد بيدرو كروز.

وبدأت الواقعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، عندما طلب كروز مساعدة مالية، فرفض جونزاليس منحه أي مساعدة.

بعدها يدخل جونزاليس في مشادة كلامية مع كروز، ليلجأ الأول على أثرها إلى سيارته ويعود حاملا عصى غليظة ويلحق بكروز، ويضربه على رأسه أكثر من مرة فيرديه قتيلا.

وقد وجهت المحكمة إلى جونزاليس قبل يومين تهمة القتل من الدرجة الثانية، وفي حال إدانته سيواجه جونزاليس حكما بالسجن لا يقل عن 10 سنوات.

وقال جونزاليس إنه هاجم كروز خشية على حياته بعدما اعتقد أن كروز سيهاجمه إذا لم يتحرك أولا.

ووصف المحامي جونزاليس بأنه "رجل غير عنيف وليس قاتلا".

شاهد الفيديو من هنا..


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