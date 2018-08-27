"حقل البطاطس" يثير أزمة في الدوري الإسباني

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الرابطة المسؤولة عن الدوري الإسباني عن اعتزامها اتخاذ إجراءً تأديبيا ضد الجهة المسؤولة عن ملعب بلد الوليد الذي ظهر سيئًا للغاية في مباراة الفريق مع برشلونة .
وكان أبرز المنتقدين جيرار بيكيه، مدافع النادي "الكتالوني" حامل لقب الموسم الماضي، الذي أبدى استياءه من الحالة السيئة للملعب.
وانتهت مباراة بفوز برشلونة 1-صفر، بعد مباراة عجز فيها حامل اللقب عن فرض إيقاعه السريع المعتاد.
وبدا لاعبو الفريقين متأثرين بشكل كبير من سوء أرضية الملعب، التي تم تبديلها قبل 4 أيام فقط.
وأعلنت رابطة الدوري في بيان الأحد "أنها ستشرع في إجراء تأديبي لتحديد المسؤوليات المتعلقة بحالة ملعب خوسيه-زوريا الذي لم تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها البطولة".
وانتقدت الصحف الإسبانية الأحد إلى حد الاستهزاء أرضية الملعب، ووصفتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنها كانت أشبه بـ "حقل بطاطس".
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