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في أمريكا..

حشرة تصيب 8 ملايين شخص بالقلب والسكتة الدماغية

صحة وتغذية

حشرة التقبيل
حشرة التقبيل

وكالات- محمد الخرو

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كشفت تقارير عن أن ما يقرب من الـ8 ملايين شخص في أمريكا الوسطى والجنوبية مصابون بقصور في القلب والبعض بالسكتة الدماغية بسبب لدغة حشرة تعرف باسم "حشرة التقبيل" والتي تصيب بمرض "شاغاس".

وفي تقرير حديث، حذرت جمعية القلب الأمريكية من أن لدغة هذه الحشرة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن حالات مرضية في ولايات فلوريدا وتكساس وميسيسيبي وتينيسي وأركنسو وأريزونا وماساتشوستس.

والغريب أن معظم الأشخاص المصابين بالأمراض الطفيلية الناجمة عن لدغة هذه الحشرة لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض، وإن كان حوالي 30 بالمئة منهم يصابون بطفح جلدي.

شاغاس مرض معدي يسببه طفيلي يسمى التريبانوزوما الكروزي، وينتقل المرض بين الناس والحيوانات عن طريق حشرة الترياتومين، وهي حشرة تحمل الطفيل في برازها.

ومن المعروف أيضا أن "حشرة التقبيل" تميل إلى لدغ البشر حول الفم أو العينين عادة في الليل. ومن هنا تدخل الطفيليات التي تشق طريقها من خلال العض أو الجرح أو الخدش.

والمرض هو الأكثر شيوعا في أميركا الوسطى والجنوبية، لكن تم تشخيصه أيضا في الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان.


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