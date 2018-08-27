» للمرة الأولى.. الكشف عن هوية عروسة نجل الزعيم

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محمد إمام
محمد إمام

وكالات- محمد الخرو

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كشف برنامج "MBC Trending " الذي يعرض عبر شاشة "MBC4" عن الفتاة التي خطفت قلب الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام والتي لم يفصح عنها منذ ارتباطه بها وتوارى بها بعيدًا عن وسائل الإعلام.

يستعد نجل الزعيم لإقامة زفافه علي نوران طلعت التي ارتبط بها إمام قبل 3 سنوات.

وقتها تم تحديد موعد الزفاف قبل أن يتم إلغاؤه لأسباب لم يتم الإعلان عنها، ذلك الأمر الذي تزامن مع رحيل الفنان المصري نور الشريف، وهو الحدث الذي انشغل به الوسط الفني وقتها.

وحتى الآن لم يعلن محمد إمام عن أسباب إلغاء الزفاف في المرة الأولى، وارتباطه بها مرة أخرى، حيث إنه يشرف على الترتيبات النهائية لحفل الزفاف المقرر إقامته بعد ساعات.

محمد إمام، المتواجد بمنزل والده الزعيم عادل إمام في منطقة الساحل الشمالي، عقد قرانه الأسبوع الماضي في سرية تامة، وأعلن بعده عن الأمر بشكل غير مباشر من خلال آية قرآنية نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، ووضع في تعليقه خاتم في إشارة إلى الارتباط.


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