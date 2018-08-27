أدوات منزلية تسبب السرطان لمستخدميها.. تعرف عليها

27 أغسطس 2018 - 09:47 ص

الكثير من الأدوات التي نستخدمها في المنازل تحمل خطرًا كبيرًا للإصابة بالأمراض دون معرفة أو تنبؤ بما تحويه هذه الأدوات من مخاطر تصل إلى السرطان.

وذكرت بعض المواقع الطبية أن مادتي "الفورمالديهايد" و"نتروبنزين وكلوريد الميثيلين" مسرطنة، وهي موجودة في المطاط والبلاستيك والأصباغ والعطور والشامبو.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ريل فارمسي"، بعض المواد الموجودة في المنزل التي قد تكون مسرطنة أو تسبب أمراض أخرى، من قبيل:

الشموع

وفقا لدراسة أجرتها لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، تحتوي 40 في المئة من الشموع في السوق على أسلاك الرصاص داخل فتائلها، وتعمل الزيوت العطرية على تنعيم الشمع، لذلك تستخدم الشركات المصنعة الرصاص لجعل الفتائل أكثر ثباتا.

والشمعة مع فتيل الرصاص الرئيسي تطلق خمسة أضعاف كمية الرصاص التي تعتبر خطرة للأطفال، وتتجاوز معايير تلوث وكالة حماية البيئة (EPA ) للهواء الخارجي، وقد يساهم التعرض لكميات كبيرة من الرصاص في حدوث اضطراب الهرمونات، والمشاكل السلوكية، وإعاقات التعلم، والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

لذا إذا كنت تهتم بصحتك استخدم شمع العسل مع فتائل القطن.

لوازم الرسم

تحتوي بعض المواد الفنية مثل الإيبوكسي والصمغ المطاطي، والدهانات والمذيبات المصنوعة من الأكريليك، والعلامات الدائمة على مواد كيميائية مرتبطة بالحساسية وتلف الأعضاء والسرطان.

ويعتبر الأطفال أكثر عرضة للتضرر بالسموم بسبب ارتفاع معدلات الأيض لديهم، ونظامهم المناعي غير المكتمل أو ضعيف نوعا ما، لذلك من المفيد ممارسة المزيد من العناية بالمنتجات التي يستخدمونها، والعثور على بدائل غير سامة وخضراء لمستلزمات الفن الشائعة.

معطرات الجو

تحتوي العديد من معطرات الجو على مواد مسرطنة ومركبات عضوية متطايرة وسموم مثل "استرات الفثالات" في صيغها، ووجدت دراسة قام بها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC )، عن 13 من معطرات الهواء المنزلية الشائعة أن معظم المنتجات التي شملتها الدراسة تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الربو وتؤثر على النمو الإنجابي.

ووفقا لدراسة أجرتها "آن شتاينمان" من جامعة واشنطن عام 2008، فإن جميع معطرات الجو التي تم اختبارها، أعطت المواد الكيميائية الخاضعة للوائح السمية أو الخطرة بموجب القوانين الفيدرالية، بما في ذلك المواد المسرطنة التي لا يوجد بها مستوى تعرض آمن.

ومع ذلك لم يتم إدراج أي من هذه المواد الكيميائية في ملصقات المنتجات أو صحائف بيانات سلامة المواد كبديل، لذلك جرب العطور الطبيعية من الزيوت الأساسية.

الشامبو

قد تستغرب حين تسمع أن الشامبو التقليدي قد يحوي الكثير من المكونات السامة، بالتأكيد الأمر لم يتم إثباته؛ بعد حيث لا تزال آثارها قيد البحث، ولا يوجد إجماع علمي حول ما إذا كانت تسبب السرطان.

ولكن إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الآمن، استخدم الشامبو المصنع من المواد الطبيعية بشكل كامل، أو الصابون المصنع من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون.

مزيل العرق

تحتوي معظم مزيلات الروائح ومضادات التعرق التقليدية على العديد من المكونات المرتبطة بالسرطان، وبما أنها مصممة للبقاء على أجسادنا لساعات، فإن هذا الأمر يسمح بالامتصاص المحتمل للمواد الكيميائية الضارة عبر الجلد.

ستائر الحمام

تسرب ستائر الدش بلاستيكية مواد كيميائية سامة ليس فقط في الحمام أو عندما تستحم، ولكن أيضا في البيئة، حيث تنبعث منها مواد كيميائية ضارة تسمى المواد الكيميائية العضوية المتطايرة أو المركبات العضوية المتطايرة.