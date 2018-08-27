«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

27 أغسطس 2018 - 09:50 ص

رد اتحاد الكرة "الجبلاية" على ما نشره اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: "لم نتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح، وكل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل للاعب».

وأشار الاتحاد في بيان له: «أن المخاطبات الرسمية التي وردت إلى الاتحاد كانت بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أُرسل في وقت سابق رسالة على "الإيميل" الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه، بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد».

وتابع: «مع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي، تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي سيعقد اليوم الإثنين، وسيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها».

ووصف الاتحاد في بيانه الخطاب بغير المقبول خاصة أنه احتوى على عبارات وتجاوزات غير مناسبة، حيث طالب وكيل اللاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض.