بالفيديو.. على طريقة كتكوت "ملاكم يهرب من على الحلبة"

27 أغسطس 2018 - 09:55 ص

واقعة غريبة لم تتكرر كثيرًا هرب ملاكم أمريكي يدعى كيرتس هاربر، من الحلبة بعد أن دق جرس بداية المباراة ضد النيجيري إيفي أجاجبا.

ونقلت شبكة "ESPN " عن مدير أعمال الملاكم النيجيري، ريتشارد شيفر، قوله: "إيفي جعل خصمه أكثر الأشخاص جبنًا في عالم الملاكمة لم يكن بحاجة حتى إلى إلقاء نظرة واحدة عليه هرب المنافس من الحلبة".

وأكدت الصحفية جوردان هاردي أن الملاكم الأمريكي أراد بتصرفه الغريب إيصال رسالة لمنظمي النزال احتجاجًا على عدم تكافؤ العائدات من المواجهة، معتبرا بأنها إهانة له بسبب قيمتها الزهيدة.

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