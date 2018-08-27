سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد

27 أغسطس 2018 - 09:59 ص

كشفت الأجهزة الأمنية في البحيرة لغز مقتل قهوجي ادعت زوجته وفاته بصورة طبيعية.

وتبين أن الزوجة أقدمت على خنق زوجها أثناء النوم، بعدما فشلت في قتله بالسم انتقامًا منه لعدم قدرته على الإنفاق عليها وعلى أولادها ورفضه شراء لحوم العيد.=

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة بلاغًا من "فادية.ح.أ" 33 سنة بوفاة زوجها "سعيد إ.ي." 49 سنة قهوجى، وبسؤال المبلغة قررت باكتشافها وفاة زوجها حال قيامها بإيقاظه من نومه وأضافت أنه كان يعانى من ارتفاع ضغط الدم وقدمت تقرير طبى منسوب صدوره لمركز ناصر الطبى بدمنهور يتضمن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة .

أسفرت التحريات عن قيام الزوجة بمحاولة سابقة لقتله إلًا أنه نجا منها وعاد للمنزل ثالث أيام العيد في حالة إعياء تام حيث استغلت الزوجة نومه وقامت بخنقه بكلتا يديها .

وبمواجهة الزوجة اعترفت بعقدها العزم على قتله حيث قامت بوضع شريط أقراص مخدرة له فى العصير وقامت بنقله للمستشفى للعلاج حتى لا تحوم حولها الشبهات وأضافت الزوجة أنه أعتاد عدم الإنفاق عليها وعلى أولاده ويوم العيد طلبت منه شراء لحمة وخضار إلا أنه رفض، فقررت التخلص منه للمرة الثانية وقامت بخنقه.