» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى

27 أغسطس 2018 - 10:04 ص

يختتم الفريق الأول بالأهلى تدريباته اليوم الإثنين، بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للقاء الغد أمام فريق كمبالا سيتى الأوغندي، فى الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

ويضع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الرتوش الأخيرة لطريقة اللعب التى سيخوض بها اللقاء، من أجل حصد الثلاث نقاط.

وحرص المدرب على توجيه رسالة للاعبين بأهمية اللقاء، والفوز للاحتفاظ بصدارة ترتيب المجموعة التى يحتلها الأهلى حاليًا متفوقًا فى المواجهتين المباشرتين عن الترجى التونسي.

ومن المقرر أن يعود "الشناوى" لحراسة عرين الاهلى بعد أن تماثل للشفاء، خاصة في ظل الأخطاء التى ارتكبها الحارس الثانى شريف إكرامى ما أثار قلق الجهاز الفنى.