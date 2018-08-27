  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

استعدادًا لـ كمبالا..

«كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى

الرياضة

باتريس كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تامر حسني يفقد صوته خلال حفله بالساحل الشمالي

#

غيابات بالجملة فى قائمة الأهلى أمام النجمة

#

انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية

#

«الشيخ» يضع روشتة نجاح «كارتيرون» في الأهلي

يختتم الفريق الأول بالأهلى تدريباته اليوم الإثنين، بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للقاء الغد أمام فريق كمبالا سيتى الأوغندي، فى الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

ويضع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الرتوش الأخيرة لطريقة اللعب التى سيخوض بها اللقاء، من أجل حصد الثلاث نقاط.

وحرص المدرب على توجيه رسالة للاعبين بأهمية اللقاء، والفوز للاحتفاظ بصدارة ترتيب المجموعة التى يحتلها الأهلى حاليًا متفوقًا فى المواجهتين المباشرتين عن الترجى التونسي.

ومن المقرر أن يعود "الشناوى" لحراسة عرين الاهلى بعد أن تماثل للشفاء، خاصة في ظل الأخطاء التى ارتكبها الحارس الثانى شريف إكرامى ما أثار قلق الجهاز الفنى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل