  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

البابا تواضروس يهدى ساويرس تذكار ملتقى الشباب القبطى العالمى

الحياة السياسية

تواضروس وساويرس
تواضروس وساويرس

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«تواضروس»: مصر في قلب الله

#

نقل عشرات الرهبان من دير أبو مقار

#

«تواضروس»: تكليف أسقف المنيا للإشراف على الإيبارشية

#

«تواضروس» يطمئن على والدة الراهب المشلوح

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

أهدى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  لرجل الأعمال  المصرى نجيب ساويرس  هدية تذكارية خلال لقاء الأخير مع شباب ملتقى الشباب القبطى العالمى الأول بالأمس، الذى أقيم داخل مركز لوجوس الباباوى بوادى النطرون.

وقال ساويرس خلال كلمته على هامش مشاركته بالملتقى، انه يفتخر بشدة كونه ضمن الشخصيات التى عاشت ونجحت فى جمهورية مصر العربية.

وحرص عدد من الشباب على التقاط صور "سيفلي" مع “ساويرس” أثناء مشاركته بالملتقى.

وقال البابا تواضروس، في كلمة له: "أنا في غاية السعادة وأرحب بكل أبنائنا الأحباء شباب وشابات من كنائسنا وإيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية عبر العالم وأرحب بشبابنا من أمريكا ومن أوروبا ومن منطقة الخليج والكرسي الأورشليمى ومن أستراليا وافريقيا والسودان وأيضًا كل الشباب في مصر".

وتابع تواضروس: "أحد الأحلام التي كنت أحلم بها منذ أن وضع الله علينا هذه المسئولية، وهي كيف نجمع شبابنا الذين هم مستقبل الكنيسة في كل مكان وليس في مصر فقط، ولكن كل العالم فهم مستقبل الكنيسة والأوطان والدول والمجتمعات، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثيرة، ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثيرة سمح الله لهذا الحلم أن يتحقق، وإن كان يتحقق بصورة مصغرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل