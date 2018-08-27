البابا تواضروس يهدى ساويرس تذكار ملتقى الشباب القبطى العالمى

27 أغسطس 2018 - 10:07 ص

أهدى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس هدية تذكارية خلال لقاء الأخير مع شباب ملتقى الشباب القبطى العالمى الأول بالأمس، الذى أقيم داخل مركز لوجوس الباباوى بوادى النطرون.

وقال ساويرس خلال كلمته على هامش مشاركته بالملتقى، انه يفتخر بشدة كونه ضمن الشخصيات التى عاشت ونجحت فى جمهورية مصر العربية.

وحرص عدد من الشباب على التقاط صور "سيفلي" مع “ساويرس” أثناء مشاركته بالملتقى.

وقال البابا تواضروس، في كلمة له: "أنا في غاية السعادة وأرحب بكل أبنائنا الأحباء شباب وشابات من كنائسنا وإيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية عبر العالم وأرحب بشبابنا من أمريكا ومن أوروبا ومن منطقة الخليج والكرسي الأورشليمى ومن أستراليا وافريقيا والسودان وأيضًا كل الشباب في مصر".

وتابع تواضروس: "أحد الأحلام التي كنت أحلم بها منذ أن وضع الله علينا هذه المسئولية، وهي كيف نجمع شبابنا الذين هم مستقبل الكنيسة في كل مكان وليس في مصر فقط، ولكن كل العالم فهم مستقبل الكنيسة والأوطان والدول والمجتمعات، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثيرة، ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثيرة سمح الله لهذا الحلم أن يتحقق، وإن كان يتحقق بصورة مصغرة".