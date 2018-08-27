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ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

عرب وعالم

ترامب وماكين
ترامب وماكين

وكالات- الدويني فولي

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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار بيان عن البيت الأبيض كان من شأنه أن يشيد ببطولة السيناتور الجمهوري جون ماكين، مفضلًا بدلًا من ذلك إصدار تغريدة قصيرة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مساعدين أعدوا بيانا قبل وفاة ماكين يوم السبت كان سيشيد بالرجل باعتباره أحد المحاربين الأمريكيين القدماء في فيتنام على خدمته للجيش ومجلس الشيوخ.

غير أن ترامب، الذي سخر في عام 2015 من سجن ماكين لمدة خمس سنوات كأسير حرب في فيتنام بقوله "أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم"، رفض تلك الخطط رغم مناشدات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

وبدلا من ذلك، كتب ترامب في تغريدة على صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السيناتور جون ماكين.. قلوبنا وصلواتنا معكم!".


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