محافظ البحر الأحمر يوضح لممثلى وكالات الأنباء ملابسات وفاة سائح بريطاني وزوجته

27 أغسطس 2018 - 10:22 ص

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الأحد، بعدد من مراسلي وكالات الأنباء البريطانية والمواقع الصحفية والتي تمثلت في صحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية وموقع ديلي نيوز Daily News وصحيفة ذا ميرور(The mirror) و موقع ديلي ميرور Daily Mirror وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات في حضور ممثليها بالبحر الأحمر للرد علي أسئلة المراسلين..



وفي بداية اللقاء الصحفي الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة قدم عبد الله تعازيه للوفد الصحفي في وفاة السائح الإنجليزي وزوجته وإستعرض بالتفصيل الإجراءات التي قامت بها المحافظة فور إعلان خبر الوفاة بالتنسيق مع وزارة السياحة وشرطة السياحة والسفارة البريطانية في مصر مؤكدًا أننا دومًا نعمل ونجتهد من أجل إمتاع السائحين وتوفير سبل الراحة لهم.



وفي هذا السياق صرح عبد الله أن هدفنا دائمًا هو تقديم أعلي مستويات الخدمة والرفاهية للسائحين بمختلف جنسياتهم؛ لذا فإننا في حالة تنسيق وتعاون دائم مع وكلاء السفر والسياحة من كل دول العالم للوقوف علي كل القضايا التي تحظي باهتمام السائحين وكذلك منظمي البرامج السياحية.



وأشار عبدالله أننا تقابلنا مع العديد من المجموعات الأمنية من مختلف دول العالم علي مدار الشهور والسنوات الماضية ومن ضمنها إنجلترا الذين قاموا من جانبهم بمسح أمني لجميع المناطق بمدن البحر الأحمر جاءت على أثرها تقارير جيدة تؤكد إرتفاع حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها مدن المحافظة بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.



وردا علي سؤال مراسل صحيفة الديلي ميل البريطانية عن تصريحات السيدة كيللي إبنه المتوفين لقناة بي بي سي ؛قال عبدالله أنه يعلم بما قالته وهو يقدر حالة حزنها علي وفاة والديها لكن من غير الممكن تكذيب أقوالها أو الرد عليها قبل معرفة نتائج التحقيقات التي ستظهر كل التفاصيل المنتظرة..



وأضاف عبدالله أنه بالرغم من حالة الحزن التي تعانيها كيلي إبنه المتوفين إلا أنها تقدمت بالشكر له وأظهرت إمتنانها لما قدمه لها ولأسرتها من دعم و لفتات إنسانية حيث قدم لها العزاء وقام بدعوتها للإقامة لفترة أطول علي نفقة المحافظة لمتابعة سير التحقيقات بنفسها إذا كانت ترغب في ذلك ؛ كما أمر بشراء ملابس لها ولأسرتها وجميع الاحتياجات والمتعلقات التي يمكن أن يحتاجوا إليها نظرا لتحريز بعض أمتعتهم داخل الغرفة..



ووجه مراسل الديلي نيوز سؤالا للمحافظ عن كيفية إصدار بيان سريع من المحافظة قبل معرفة الحقيقة؛ وفي هذا الشأن أفاد عبدالله أن ما تم إصداره من المحافظة أو وزارة السياحة هو فقط تقرير مبدئي يوضح حالة المتوفي التي كشف عنها مفتش الصحة فور وصول جثمانه وكذلك الحالة الصحية التي أصيبت بها زوجته قبل الوفاة..



في حين لايتضمن التقرير الأسباب التفصيلية التي تسببت في توقف عضلة القلب لدي السائح أو زوجته وقد صدر البيان بعد يومين من وقت الوفاة بعد صدور تقرير مفتش الصحة المختص‘ أما عن التقارير التفصيلية فقد أمر النائب العام بتشريح الجثامين وأخذ عينات لتحليلها بمعامل الطب الشرعي بالقاهرة وجميعنا في إنتظار نتائج التحاليل لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة..





كما أكد عبد الله خلال حديثه مع الوفد الصحفي أنه ردا علي أقوال كيللي بإحتمالية وجود رائحة غريبة في الغرفة؛ فإنه قد تم تشميع الغرفة في اللحظات الأولي من الوفاة وتحريز ما بها ومنع دخولها لغير السلطة القضائية المختصة وقد أمر النائب العام بإستدعاء لجنة من المتخصصين من كلية الهندسة لفحص جميع أجهزة التهوية والتكييف بالغرفة .



وردا علي سؤال آخر لمراسل الديلي ميل عن رأي السيد المحافظ فيما قامت به توماس كوك من إجلاء زبائنها من الفندق؛ أوضح أنه من المرجح أن شركة توماس كوك حاولت إظهار إهتمام كبير بعملائها الأمر الذي دفعهم لهذا الإجراء المبالغ فيه؛ حيث أن 160 سائح من إجمالي 261 رفضوا مغادرة الغردقة مما يدل على ثقة السائح البريطاني بمستوي الأمان والخدمة المتوفرين بفنادق الغردقة..



وحول الشائعات التي ترددت في بعض المواقع الأجنبية بإصابة عدد كبير من نزلاء الفندق بإعياء شديد أوضح السيد المحافظ أنه بناءا علي التقارير المثبتة بسجلات المترددين علي عيادة الفندق أو ممن طلبوا الإعانة الطبية خلال الأسبوع الماضي فقد بلغوا 23 حالة فقط من إجمالي 1995 نزيل بالفندق مما يمثل 1.2% من عدد النزلاء في حين أظهر التشخيص الطبي لهم أنهم أصيبوا بحالات إعياء بسيطة تنوعت بين تعرضهم المباشر للشمس لفترات طويلة و 4 حالات منهم فقط للإنجليز إختلفت حالاتهم بين تقلصات بالمعدة نتيجة تغير مواعيد ونظام الأكل وكذلك إبتلاع مياه البحر لبعض منهم.



وفي نهاية اللقاء قدم أحمد عبد الله دعوته للوفد الصحفي للتجول في شوارع الغردقة ومنتجعاتها لتقييم الأمور علي الطبيعة والاستمتاع بجمال الطبيعة ومدي الأمن والأمان المتوافر في أرجاء المدينة.



ومن جانبهم تقدموا بالتحية والشكر للمحافظ علي حرصه علي توضيح التفاصيل التي كان ينتابها بعض الغموض لديهم دون معرفة حقيقية الإجراءات الجاري إتخاذها حيال الواقعة.



جاء ذلك اللقاء في إطار مجهودات المحافظ لإدارة الأزمة وتوضيح الحقائق عن طريق تصويب الأخبار المغلوطة التي تداولتها بعض وكالات الأنباء البريطانية والوقوف علي دلائل الأمور طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.