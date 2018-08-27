ذبح مسنة كفيفة لسرقة 600 جنيه بالشرقية

27 أغسطس 2018 - 10:22 ص

نجح ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بالشرقية، في كشف غموض ذبح سيدة مسنة داخل منزلها، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، يفيد بالعثور على "سميحة .م . ال" 80 عامًا، كفيفة مذبوحة داخل منزلها، وبينت التحريات أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وتبين أن وراء أرتكاب الواقعة كلاً من "سالم م م" 32 عاما مبيض محارة مقيم غيتة دائرة مركز بلبيس و"إبراهيم ن ن" 24 عامًا حلاق مقيم غيتة دائرة مركز بلبيس.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليها تعرفت عليه من صوته، فتخلص منها ذبحًا، وتم سرقة مبلغ مالي 600 جنيه واعترف المتهم الثاني أنه كان يراقب المكان.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.