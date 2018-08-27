"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

27 أغسطس 2018 - 10:22 ص

أعلن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، عن اتخاذه قراراً عقب توليه المنصب، بمنع قضاة المجلس من إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وأضاف "أبوالعزم" خلال حوار مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية إم بي سي مصر، أن من ينشر شيئاً على صفحات "فيس بوك" من القضاة تتم إحالته للتفتيش للتحقيق معه.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن يرفض إبداء القضاة أرائهم في قضايا الرأى العام حرصاً على عدم دخولهم في تجاذبات أو تجاوزات، منبهاً إلى أن مناقشة الأحكام في وسائل الإعلام «قد يؤدي إلى الاستهانة بها»، وأن القانون حدداً طريقاً محدداً للاعتراض على الأحكام عن طريق الطعن عليها.