  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

الحياة السياسية

ابو العزم
ابو العزم

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بعض التشريعات عفا عليها الزمن.. وعدد القُضاة لا يكفي

#

«عبدالناصر» و«رابين» على مائدة واحدة.. مفاجآت مثيرة

#

مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

#

مفاجأة: حظر «فيس بوك» لأقل من 18عامًا

أعلن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، عن اتخاذه قراراً عقب توليه المنصب، بمنع قضاة المجلس من إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وأضاف "أبوالعزم" خلال حوار مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية إم بي سي مصر، أن من ينشر شيئاً على صفحات "فيس بوك" من القضاة تتم إحالته للتفتيش للتحقيق معه.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن يرفض إبداء القضاة أرائهم في قضايا الرأى العام حرصاً على عدم دخولهم في تجاذبات أو تجاوزات، منبهاً إلى أن مناقشة الأحكام في وسائل الإعلام «قد يؤدي إلى الاستهانة بها»، وأن القانون حدداً طريقاً محدداً للاعتراض على الأحكام عن طريق الطعن عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل