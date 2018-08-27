مؤتمر صحفى لـ«كارتيرون» للحديث عن كامبالا

27 أغسطس 2018 - 10:32 ص

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى، مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة والنصف مساء اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد الجيش ببرج العرب، للحديث عن مباراة كامبالا سيتي الأوغندي، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأخيرة بدورى المجموعات.

ويعقب المؤتمر الصحفي للأهلي نظيره الخاص بالمدير الفني لفريق كامبالا، وبرفقته كابتن الفريق، للحديث عن المباراة والرد عن أسئلة وسائل الإعلام.

يأتى هذا المؤتمر وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، للحديث عن مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة باللقاء.