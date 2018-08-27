» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة

27 أغسطس 2018 - 10:42 ص

توفيت هانا جيمس ابنة ثرى بريطاني يعمل في العقارات تبلغ من العمر 37 عاما، إثر جرعات زائدة من الهيروين، حيث بدأت في تعاطي المخدر بعد تعرضها لحادث سير تسبب في مصرع راكب دراجة نارية مراهق منذ 8 سنوات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قد تم العثور عليها، من قبل حبيبها، وهي ميتة في شقتها بباريس نتيجة تناولها جرعة زائدة من الهيروين، حيث خلطت مخدر الهيروين مع الفنتانيل، وهو مسكن صناعي قوي كان قد اشتريته عبر شبكة الإنترنت المظلمة.

وقال والدها ديفيد والذى يبلغ من العمر 74 عامًا وهو رئيس مجلس إدارة شركة عقارات فاخرة بريطانية، إن ابنته كانت تتمتع بالثقة الكاملة من قبل عائلتها، ووصفت عائلتها كيف أصبحت ابنتهم في حالة اكتئاب بعد انهيار زواجها قبل عامين، وقد اشتبهت الشرطة في بادئ الأمر أنها كانت في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، لكن اختبارات الدم أثبتت عكس ذلك.