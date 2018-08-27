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"كريمة" يوضح حكم الشرع في قاتل طفليه بالدقهلية

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أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

إيمان هاني

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استنكر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مطالبة بعض المشايخ بإعدام قاتل نجليه في محافظة الدقهلية بسبب وجود حديث  يقول: "لا يقتل والد بولده".

وقال "كريمة" خلال لقائه ببرنامج "أحلى حياة" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، هذا الحديث ضعيف للغاية، لافتًا إلى أنه يجب أن نلجأ لحكم القرآن الكريم في مثل هذه الحالة.

وقال "كريمة": "الناس اللي بتقول لا يقتل والد بولده الكلام ده معارض للقرآن، مستغرب من الناس اللي بتقول أنت ومالك لأبيك، طب وروحه ونفسه".

وأوضح "كريمة"، أن حكم الشرع في هذه القضية طبقا للقرآن الكريم تؤكد أنه يجب إعدام والد الأطفال مستشهدا بالآية القرأنية: "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب".

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