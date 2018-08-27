مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

27 أغسطس 2018 - 10:53 ص

كشف اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة بمحافظة الإسكندرية، عن كواليس جديدة عن واقعة قتل زوج على أحد الشواطئ وذلك بعد التحرش بزوجته.

وقال "حجازي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إنه يوجد شاب يحرص دائمًا علي المجيء لهذا الشاطئ ويقف برفقه كلب.

وأضاف "حجازي"، أن بعض الشهود أكدوا أن هذا الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث فوجئ الجميع بأنه يخرج "سيف" من ملابسه وينهال به علي رجل كان يجلس برفقه زوجته علي الشاطئ.

ونفى رئيس الإدارة المركزية للسياحة بمحافظة الإسكندرية، نافيا الأخبار التي انتشرت بشأن تحرش الشاب بزوجة الرجل.

وأوضح "حجازي"، أن الرجل توفي في الحال، بينما حاول الشاب الهروب داخل البحر، لافتا إلى أن خفر السواحل أنقذوا الشاب من الغرق وتم تسليمه للشرطة وجار التحقيق معه.

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