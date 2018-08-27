  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:10 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح":"لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

شاهد..

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

آخر الأخبار

صورة الضحية
صورة الضحية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شقيق زوجة ضحية شاطيء الإسكندرية يكشف مفاجأة مدوية

#

رصاصة غدر تنهي حياة عريس

#

تفاصيل فاضحة وراء قتل زوج لزوجته

#

«التحقيقات» تكشف مفاجأة في قضية «أطفال المريوطية»

قتل

ال تي سي

الإسكندرية

احمد حجازى

كشف اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة بمحافظة الإسكندرية، عن كواليس جديدة عن واقعة قتل زوج على أحد الشواطئ وذلك بعد التحرش بزوجته.

وقال "حجازي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إنه يوجد شاب يحرص دائمًا علي المجيء لهذا الشاطئ ويقف برفقه كلب.

وأضاف "حجازي"، أن بعض الشهود أكدوا أن هذا الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث فوجئ الجميع بأنه يخرج "سيف" من ملابسه وينهال به علي رجل كان يجلس برفقه زوجته علي الشاطئ.

ونفى رئيس الإدارة المركزية للسياحة بمحافظة الإسكندرية، نافيا الأخبار التي انتشرت بشأن تحرش الشاب بزوجة الرجل.

وأوضح "حجازي"، أن الرجل توفي في الحال، بينما حاول الشاب الهروب داخل البحر، لافتا إلى أن خفر السواحل أنقذوا الشاب من الغرق وتم تسليمه للشرطة وجار التحقيق معه.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل