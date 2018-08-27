ضبط 310 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بالعجوزة

27 أغسطس 2018 - 11:19 ص

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط 310 كيلو لحوم فاسدة داخل أحد المطاعم بالعجوزة.

تلقى العميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، بلاغًا يفيد بتجميع "ز. أ" صاحب مطعم بالعجوزة لكميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتقديمها وجبات لرواد المطعم.

وبمداهمة المطعم تم القبض على المتهم وضبط بحوزته 310 كيلو من اللحوم ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 50 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.