"هيكل" يوجه رسالة لـ"محمد صلاح"

27 أغسطس 2018 - 11:26 ص

علق حسين هيكل، رجل الأعمال المصري ونجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على تصريحات رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى حول تعامله مع اتحاد الكرة المصرى، قائلاً: "على محمد صلاح أن يشرح للرأى العام أيه بالضبط المشكلة، حبنا له ليس الموضوع (ده مفروغ منه)، له حق ولا لأ هو صلب الموضوع".

وأضاف هيكل خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ورداً على كلام وكيله، ده كلام لا معني له، زي ما تقول حد ممكن يغلط يكتب لك تعهد إنه مش حيغلط! من حقك تفهمه حدود حقك بالتفاصيل وكمان يعني إيه ضمانة؟! الموضوع لازم يتشرح بجد وباحترام لعقول الناس طالما فتحه للرأي العام".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقالت أمل الشيخ: "هذا من ابسط الحقوق في ظل وضعه الدولي وما حدث معه في كأس العالم كان فيه استغلال وتشويه".

وأضاف أحمد صالح: "بالفعل أنا شوية حاسس إن وكيل صلاح بيتصرف بطريقة غريبة وبيتعامل بغرور وتعالي إذا ما صحت تصريحات أعضاء الاتحاد".

وكان رامى عباس مدير أعمال محمد صلاح طالب عبر حسابه بتويتر من الاتحاد المصري لكرة القدم عدم استخدام صورة محمد صلاح في أي إعلانات أو استخدام محمد نفسه في أي حدث دون الرجوع إلي الوكيل لمنع ما حدث أثناء كأس العالم في مقابله رئيس الشيشان .