محاكمة 8 مسئولين لاستيلائهم على معاش تكافل وكرامة

27 أغسطس 2018 - 11:27 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 متهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لتورطهم في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) من أموال المستحقين لمعاش مشروع تكافل وكرامة، وسحب المبلغ المشار إليه من بطاقات الصرف الآلي (الفيزا) الخاصة ببعض المواطنين والتابعين لعدد سبعة مكاتب بريد بمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وهم كل من مدير إدارة الشئون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط وخمسة من وكلاء مكاتب بريد( أبو تيج-دوبنة-نزلة باقور-بني سميع) بمدينة أبو تيج ومعاون مكتب بريد بني سميع بمدينة أبو تيج، والموظف بإدارة الشئون الاجتماعية ومندوب صرف بالإدارة سابقاً، وكانت النيابة الإدارية بأبو تيج قد باشرت التحقيق في القضية رقم 73 / 2016 أمام حسين جاد حسين – وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار ياسر لطفي درويش - مدير النيابة.

وأمرت بتشكيل لجنة لفحص الواقعة برئاسة مدير إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعضوية كلٍ من مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والذين أكدوا جميعهم مسئولية المتهمين عن الاستيلاء على أموال مستحقي معاش مشروع تكافل وكرامة والتابعين في الصرف للمكاتب التي يعمل بها المتهمين ، وكذا تسهيلهم الاستيلاء على تلك المبالغ.

وكشفت التحقيقات وجود بطاقات مرتدة لعدم الاستدلال على مستحقيها، وقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك البطاقات وصرف مبالغ مالية منها لغير أصحابها، وأن هناك إجراءات عامة كان لا بد من اتباعها لصرف المبالغ النقدية من بطاقات الصرف الإلكتروني وأن المختصين بمكاتب البريد السالف الإشارة إليها قاموا بإتباع كل الإجراءات عدا توقيع صاحب البطاقة .

كما بينت التحقيقات عن أنه تم التحفظ على عدد 135 بطاقة صرف آلي بإدارة أبو تيج الاجتماعية، والمرتدة من الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة وذلك لعدم الاستدلال على المستفيدين من المشروع، و وجود عدد 102 بطاقة صرف آلي مفتوحة الرقم السري، وعدد 26 بطاقة لم يتم سحب المبالغ منهم، وعدد 3 بطاقات تم سحب المبالغ عن طريق المستفيد نفسه وتم ردها للإدارة لعدم الاستحقاق، وعدد 33 بطاقة مغلقة تماماً وغير مكشوفة الرقم السري.

وانتهت تحقيقات النيابة إلي ثبوت تسليم عدد 26 بطاقة والخاصة بأصحاب المعاشات إليهم وذلك بعد الإفراج عن تلك البطاقات وتم الاحتفاظ بباقي البطاقات لحين حضور أصحابها لاستلامها، كما قام المتهمين خلال التحقيقات بسداد كافة تلك المبالغ التي تم سحبها من بطاقات الصرف الآلي .