حجز 11 متهمًا باستعراض القوة للحكم.. 1 سبتمبر

27 أغسطس 2018 - 11:39 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز 11 متهمًا باستعراض القوة في مشاجرة لجلسة 16 سبتمبر المقبل، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين، علاء عبد الباقي، وأيمن عبد اللطيف، وسامح حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة للمتهمين، "أحمد كرم "عامل بشركة اتصالات ،ومحمد كرم " قهوجي"، و سمير كرم " مبلط"، و محمد ممدوح "حداد"، ومحمد ابراهيم "عامل رخام"، و محمد شكري"فني تكييف"، محمود شريف "هارب"، و أحمد عرفه "هارب"، و عطية عبد الغفار "هارب"، و سامح محمد "مبلط"، وشريف حلمي "مدرب خيول"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما حنان صالح، وسيد عبد الحميد والمواطنين بمحل الواقعة، بأن أطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة النارية فبثوا الرعب في نفسيهما وتسببوا في تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما أحدث الأول والثاني إصابة المجنى عليها حنان صالح، بأن أطلق الأول عيارا ناريا من سلاح ناري "مسدس"، وأطلق الثاني عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش " صوبها مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي على النحو المبين بالتحقيقات.