  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

حجز 11 متهمًا باستعراض القوة للحكم.. 1 سبتمبر

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

حجز دعوى بطلان انتخابات الزمالك لـ23 سبتمبر

#

هجمات 11 سبتمبر تصيب آلاف الأمريكيين بالسرطان

#

تأجيل محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة بالمعادي

#

إيران تعترف: سهلنا مرور منفذي هجمات 11 سبتمبر

مشاجرة

مشاجرة بين عامل وزوجته

مشاجرة فى مستشفى حكومى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز 11 متهمًا باستعراض القوة في مشاجرة لجلسة 16 سبتمبر المقبل، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين، علاء عبد الباقي، وأيمن عبد اللطيف، وسامح حسين أبو كنه، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وأسندت النيابة للمتهمين، "أحمد كرم "عامل بشركة اتصالات ،ومحمد كرم " قهوجي"، و سمير كرم " مبلط"، و محمد ممدوح "حداد"، ومحمد ابراهيم "عامل رخام"، و محمد شكري"فني تكييف"، محمود شريف "هارب"، و أحمد عرفه "هارب"، و عطية عبد الغفار "هارب"، و سامح محمد "مبلط"، وشريف حلمي "مدرب خيول"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما حنان صالح، وسيد عبد الحميد والمواطنين بمحل الواقعة،  بأن أطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة النارية فبثوا الرعب في نفسيهما وتسببوا في تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما أحدث  الأول والثاني إصابة المجنى عليها حنان صالح، بأن أطلق الأول عيارا ناريا من سلاح ناري "مسدس"،  وأطلق الثاني عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش " صوبها مما أحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي على النحو المبين بالتحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل