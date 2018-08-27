  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
صلاح وأبو ريدة

عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بث مباشر.. كلمة الرئيس الفرنسي

صورة الضحية

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة قتل زوج على شاطئ بالإسكندرية

ارشيف

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

مبادرة امسك متحرش

"افضح متحرش" آخر صيحات محاربة الظاهرة فى مصر

ترامب وماكين

ترامب اكتفى بتغريدة ورفض بيان إشادة بجون ماكين

ابو العزم

"مجلس الدولة" يمنع القضاة من إنشاء صفحات "فيس بوك"

صلاح

شاهد.. هجوم شرس على "الجبلاية" بسبب "صلاح"

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه

ارشيف

«الجبلاية» تغسل أيديها من أزمة «صلاح»

الاوقاف : 10 اطنان من اللحوم ستوزع اليوم بالقاهرة والجيزة

الحياة السياسية

جمعة
جمعة

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

حريق هائل يلتهم مصنع كرتون بالقليوبية

#

قطع المياه عن 10 أماكن بشبرا الخيمة

وزارة الاوقاف

اللحوم

محمد مختار جمعة

محدودى الدخل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى، بلغت نحو 37 مليون جنيه بما يعنى توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى تاريخه وأن إجمالى المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالى أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

وأضاف جمعة فى تصريحات صحفية أن عملية توزيع لحوم الأضاحى ستبدأ اليوم الإثنين بمحافظتى القاهرة والجيزة بواقع عشرة أطنان ستة منها بالقاهرة وأربعة بالجيزة، وأن نقطة البدء والانطلاق ستكون ظهر غدٍ الاثنين بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة بإذن الله تعالى، مع التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

ما الهدف من هوجة التحرش الجنسي!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة
» كلاكيت رابع مرة.. سعد لمجرد متهم بالاغتصاب
» اجتماع سوداني تركي لتنفيذ استثمارات بـ10 مليارات دولار
» سيدة تقتل زوجها خنقًا لرفضه شراء لحوم العيد
» شاهد.. معلمة تصفع طالبا بطريقة وحشية
» «كارتيرون» يضع الرتوش الأخيرة للأهلى
» بالفيديو.. طفلة تروى تفاصيل اغتصابها على يد عجوز
» ما هو عدد الساعات المناسبة للنوم من أجل صحة القلب؟
» وفاة "ملك الكوميديا" نيل سيمون
» حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل