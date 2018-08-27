الاوقاف : 10 اطنان من اللحوم ستوزع اليوم بالقاهرة والجيزة

27 أغسطس 2018 - 11:43 ص

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حصيلة بيع صكوك الأضاحى حتى يوم 19 أغسطس الجارى، بلغت نحو 37 مليون جنيه بما يعنى توفير 400 طن لحوم أضاحى حتى تاريخه وأن إجمالى المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالى أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزى المصرى.

وأضاف جمعة فى تصريحات صحفية أن عملية توزيع لحوم الأضاحى ستبدأ اليوم الإثنين بمحافظتى القاهرة والجيزة بواقع عشرة أطنان ستة منها بالقاهرة وأربعة بالجيزة، وأن نقطة البدء والانطلاق ستكون ظهر غدٍ الاثنين بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة بإذن الله تعالى، مع التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى ضوء الإسهام المجتمعى فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.