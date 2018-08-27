بهذه الحركة أحرج قاتل طفلى الشرقية الشرطة

27 أغسطس 2018 - 11:44 ص

نفى الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أن يكون قاتل طفليه بالدقهلية متستر على أحد باعترافه بقتل الطفلين، قائلاً: "لصالح من يمكن لشخص أن يضحي بحياته وحياة أولاده".

وأضاف "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جريمة مثل قتل الطفلين لن تحدث إلا حال تناول الأب مخدر مثل الترامادول أو أحد أنواعه، وهو ما اعترف به المتهم.

وتابع أن إخراج المتهم لموس من جيبه أثناء التحقيقات بهدف إحراج جهاز الشرطة، لأنه لا يعقل أنه لا يتم تفتيش المتهم قبل التحقيق، لافتا إلى أنه يهدف من تلك الحركة إرسال رسالة أنه برىء.

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