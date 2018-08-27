عبد الغنى لـ"صلاح": "لولا الاتحاد لكنت لاعب في الحوارى بتشحت"

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صلاح وأبو ريدة
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شن حساب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" منسوب للكابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، هجومًا حادًا على اللاعب محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول، بعدما هاجم الأخير عبر حسابه مسئولي الجبلاية" بتجاهله وعدم الرد عليه.

وقال «عبد الغنى» :"أنا متأكد لو أتيحت الفرصة لأي لاعب حيبدع أكثر من محمد صلاح فالمسألة مسألة حظ لا أكثر".

وتابع: "بلاش تتكبر يا محمد صلاح على الاتحاد اللى صنعك وإلا لولاه لكنت لاعب هاوى في الحوارى تشحت ".

واختتم "عبد الغني" تدوينته قائلا: "عندى سؤال برىء أنت خلصت الخدمة العسكرية.. فعديها نعديلك".

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.




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