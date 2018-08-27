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مشاجرة عنيفة بين عامل وحماته داخل مستشفى حكومى

قضايا وحوادث

ضبط
ضبط

أحمد الشربينى

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نشبت مشاجرة عنيفة بين عامل وحماته داخل مستشفى حكومى استخدم فيها الطرفان أجهزة قسم الاستقبال لاعتراض حماته على علاج زوجته فى مستشفى حكومى بدلًا من خاص.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم،  يفيد بنشوب مشاجرة بقسم الاستقبال بمستشفي طامية المركزي.

وتبين نشوب المشاجرة بين كلا من رمضان.م.م 26 سنة كهربائي وحماته إيمان.ع.ع 38 سنة ربة منزل بسبب اعتراض حماته ومطالبتها لها بعلاج زوجته بمستشفى خاص بدلا من المستشفى الحكومى ما أدي لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي كل منهما على الآخر بالضرب بأجهزة قسم الاستقبال بالمستشفى وهى عبارة عن جهاز ضغط زئبقي وجهاز قياس السكر الرقمي وتعرضا للتلف وأصيب الطرفين في المشاجرة بسحجات وكدمات متفرقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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