شاهد.. تفاصيل مؤلمة فى مقتل شاب بالشرقية

27 أغسطس 2018 - 11:48 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا مصورًا عن جريمة خطف أحد الأشخاص وقتله، وإلقاء جثته بجوار بحر البقر بالشرقية.

وقال والد الضحية، خلال التقرير المعروض ببرنامج "العاشرة مساء " المذاع عبر فضائية دريم، إن ابنه "محمد" كان يقود الـ"توك توك"، وطلب منه المتهمون الذهاب إلى مكان ما، وبعدها أنزلوه من الـ"توك توك"، وطعنه أحدهم بسلاح أبيض "مطواة"، ووضعوا جثته في التوك توك، وذهبوا به إلى منطقة بحر البقر، مطالبا بالإعدام للجناة.

كما أضافت والدة المتجني عليه، بأن من قتله خرج من السجن قريبا، وحتى بعد سجنه سيقوم بقتل آخرين بعد خروجه.