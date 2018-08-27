رئيس مجلس الدولة: هذه علاقتى بالمستشار الدكروري

27 أغسطس 2018 - 11:52 ص

كشف المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، عن حقيقة علاقته بالمستشار يحيي الدكروري قائلا: "الدكروري هو من رشحني لرئاسة الدائرة الخاصة بالانتخابات أثناء رئاسته محكمة القضاء الإداري.

وأضاف "أبو العزم"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" لم تتأثر علاقتي أبدًا بالمستشار الدكروري رغم الطعن على بعض أحكامه في القضاء الإداري أمامي وإلغاء بعضها".

وتابع: "العلاقة بيني وبين المستشار يحيى الدكروري أصبحت أقوى بعد إصدار قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية".