» هند صبرى تهاجم فنانا شهيرا بسبب "الاغتصاب"

27 أغسطس 2018 - 11:59 ص

علقت الفنانة التونسية، هند صبرى، على التهمة الموجهة للمغنى المغربى سعد لمجرد بالاغتصاب، مشيرة إلى أنها كانت لا تصدق الاتهامات السابقة التى وجهت إليه ولكن التكرار قتل الشك بنفسها.

وأضافت صبرى خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد".

وتفاعل رواد تويتر مع المنشور فقالت الفنانة أيتن عامر: "أنا أول ما شفت الخبر كان إحساسي زيك بالظبط بس مش عايزة اقنع نفسي بيه، عايزة استنى ومتسرعش فى الحكم لحد ما يبان أو الحكومة الفرنسية تقر الواقعة أو تنفيها وربنا يهديه" .

وتابع سعدون أحمد: "تكرار الاتهام في أمريكا وتونس والمغرب ومرتين في فرنسا.. إلى متى سيكون الأمر بالنسبة لديك جريمة كاملة؟ يوم يصل للاتهام رقم مليون؟ "