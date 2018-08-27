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وزير الداخلية يزور أبطال واقعة "الكيلو 17"

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أحمد الشربينى

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وزير الداخلية

الهجوم على كمين امني

الكيلو 17 الطريق

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس زيارة للمصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لمحاولة الهجوم الإرهابي الذى استهدف أحد الأكمنة بالكيلو 17 الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، صباح يوم السبت الماضي، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة .

واطمأن الوزير على حالة الأبطال الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، واستمع من الأطباء المعالجين إلى شرح لمراحل علاجهم .

وأشاد الوزير ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، مثمناً شجاعتهم ويقظتهم ومبادرتهم السريعة في مواجهة الهجوم الإرهابي والتعامل مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة، مما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابي، وتصفية 4 من تلك العناصر وهروب الباقي، مؤكداً على أن إقدامهم على التضحية فداء للوطن وعزته يُعد مثالاً رائعاً يحتذى به في أداء الواجب .

كما أكد الوزير، أن جميع رجال الشرطة على قلب رجل واحد عازمين على تلبية نداء الواجب الوطني، واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فداء لتراب وطننا الغالي.

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة.. موجهاً كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شباباً يعشق تراب هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم أعرب المصابون من رجال الشرطة عن خالص تقديرهم لحرص الوزير على زيارتهم، مؤكدين على تمنيهم بسرعة الشفاء ليتمكنوا من العودة بين صفوف زملائهم، للذود عن وطنهم والدفاع عن ترابه مهما كانت التضحيات.

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