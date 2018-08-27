ساويرس: "محمد صلاح معاه حق‎"

27 أغسطس 2018 - 12:20 م

دعم نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، لاعب المنتخب المصري محمد صلاح في موقفه للدفاع عن حقوقه لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم، مشيرًا إلى أن وكيله له الحق فى التمثيل عنه فى مصر.

وأضاف ساويرس خلال تغريدته على "تويتر": "التعامل مع قامةً مصرية زى محمد صلاح رفع اسم بلده بطريقة غير مسبوقة ميكونش كده".

وتابع رجل الأعمال: "عدم الرد يضعف حجتكم! وأنا بضم صوتى لمحمد صلاح.. استقيلوا وريحونا بعد الفشل الذريع ".

وشارك رواد موقع التواصل الاجتماعى بالتفاعل مع المنشور، فقال محمد حمدى: "كنت داخل أقول نفس الكلام ياريس".

واضافت زينب محمد: "هو قال أكثر من مرة لوكيله Full support ياريت يفهموا ويوضحوا طلباته وإمكانية تنفيذها من عدمه".

وكان رامى عباس مدير أعمال محمد صلاح طالب عبر حسابه بـ"تويتر" من الاتحاد المصري لكرة القدم عدم استخدام صوره محمد صلاح في أي إعلانات أو استخدام محمد نفسه في أي حدث دون الرجوع إلي الوكيل لمنع ما حدث أثناء كاس العالم في مقابله رئيس الشيشان.