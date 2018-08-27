ضبط عامل حرض كلبه على عقر سيدة فى الهرم

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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأهرام لتحريض الكلب الخاص به على عقر إحدى السيدات بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات إلى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من "قمرة.س.إ"، 22 سنة، ربة منزل، مصابة بنهش حيواني بالقدم اليسرى بتضررها من المدعو "سامح.أ.ف"، 30 سنة، لتعديه عليها بالسب والشتم وتحريض الكلب الخاص به على عقرها حال صعودها العقار سكنها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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